"Cormorano day" per provare l'emozione del sub da neofiti

Anche quest’estate, la Cormorano Sub Forlì organizza il "Battesimo del mare". Durante il Cormorano Day chiunque avrà la possibilità di provare gratuitamente questa esperienza grazie alla collaborazione dello staff che sarà a disposizione per accompagnare durante l’emozione di respirare con le bombole. Domenica appuntamento a Lido di Classe presso il Bagno Jamaica dalle ore 10.00 alle 18.00. Per informazioni: info@cormoranosub.com oppure presentarsi direttamente presso le località indicate. Se si posseggono maschera e pinne portatersel dietro, in alternativa verranno fornite in loco dagli addetti.