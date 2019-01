Un'esperienza lunga 41 anni: il coro "Città di Forlì" cerca coristi

Il coro "Città di Forlì", che vanta 41 anni di vita, sta cercando nuovi coristi con cui condividere un'esperienza entusiasmante. Se avere una bella voce è sicuramente un dono, la verità è che non esistono persone stonate perché ogni voce può essere educata attraverso gli esercizi adatti e la respirazione. Il coro offre la possibilità di studiare con un maestro professionista, di imparare le cante romagnole, brani di polifonia e testi del Novecento, e di vivere un'esperienza di gruppo attraverso concerti Italia e all'estero. Non da ultimo, cantare nel coro darà la possibilità di stringere rapporti di amicizia con i coristi e incontrare altre persone che condividono la stessa passione.

"Del resto - afferma la nuova presidente Luciana Torresani - nel nostro repertorio c’è anche un brano di Salieri che dice ‘Venga nel nostro coro chi viver vuol contento”; un altro, imparato durante la tournée in Argentina dice ‘Quando hai bisogno di un amico che ti possa consolar chiamami e andremo a cantar’". Per informazioni telefonare a 333-3006344 oppure scrivere a info@corocittadiforli.org. Sarà fissato un appuntamento con il M° Omar Brui per la prova con lui al pianoforte per scoprire l’estensione vocale e la classificazione della voce.