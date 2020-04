Coronavirus, a Forlimpopoli un conto corrente per i cittadini in difficoltà: donazioni dalla giunta

È aperto e attivo un conto corrente dove chiunque può fare donazioni per sostenere i concittadini in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus, con particolare riferimento alla solidarietà alimentare. Il conto corrente, intestato e gestito dall'amministrazione comunale, è: IT 41 S 06270 67790 CC0290251520. Il conto – in cui i membri della giunta comunale hanno voluto devolvere per primi parte dei loro compensi come amministratori – infatti sarà utilizzato per provvedere all’acquisto di generi alimentari da destinare alle famiglie in difficoltà.

