Coronavirus, a Meldola i positivi scendono a 13. Il sindaco: "Alla Drudi un solo ospite nel reparto covid"

A Meldola negli ultimi giorni non ci sono stati nuovi casi positivi al covid-19 ed altri sette persone sono clinicamente guarite, facendo salire a 66 il numero complessivo dei meldolesi che hanno superato questa malattia. Il numero totale dei positivi è attualmente pari a 13, di cui 4 ricoverati in ospedale e 9 in isolamento al proprio domicilio. "Alla Casa di Riposo Drudi la situazione è nettamente migliorata - aggiorna il sindaco Roberto Cavallucci -. Abbiamo infatti solo un solo anziano positivo nel reparto covid".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prosegue il primo cittadino: "Sono stati inoltre eseguiti i tamponi a tutti gli anziani che avevano avuto potenziali contatti con i positivi al covid e sono risultati tutti negativi; dati che ci fanno sperare di poter chiudere il reparto covid entro breve". Da Cavallucci "un pensiero di vicinanza a tutte le persone ammalate che combattono ancora contro la malattia così come alle loro famiglie"