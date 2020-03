Coronavirus, a Premilcuore senza giustificazione: l'aperitivo costa la denuncia ad un forlivese

In ottemperanza alle disposizioni del governo contro la diffusione del coronavirus, sono iniziati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Meldola, al comando del capitano Rossella Capuano, in tutta la giurisdizione della provincia. Mercoledì pomeriggio è stato denunciato a piede libero un forlivese di 48: l'uomo è stato sorpreso dai militari di Premilcuore in un bar del paese mentre si trovava seduto su un tavolino per un aperitivo.

Il soggetto ha violato le decreto del 9 marzo: infatti non è riuscito a giustificare il proprio spostamento in quelle circostanze di tempo e luogo, motivazioni ricomprese tra quelle indicate dal citato DPCM. Per tali ragioni è partita la comunicazione all’autorità giudiziaria segnalando il soggetto ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Allo stesso modo sono iniziate le verifiche finalizzate a riscontrare la veridicità di quanto dichiarato con autocertificazione dai cittadini che ne forniscono copia nei previsti controlli.