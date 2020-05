Covid-19, muore un'altra ospite della "Zangheri". Nel Forlivese un solo contagiato nelle ultime 24 ore

Il covid-19 fa un'altra vittima alla casa di riposo "Zangheri" di Forlì. Si tratta di un'anziana di 76 anni. Un altro decesso si è invece verificato a Cesena, un uomo di 80 anni. Ma il bollettino della Prefettura di Forlì-Cesena sull'emergenza sanitaria, aggiornato a venerdì pomeriggio alle 14, restituisce anche dei numeri positivi: trentasei guariti in tutta la provincia. I nuovi contagiati sono tre: uno a Forlì e due a Savignano sul Rubicone. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 1718, dato che comprende anche i 1157 guariti e 187 morti. I ricoverati sono 74, nessuno in terapia intensiva, mentre i positivi che non necessitano di cure in ospedale sono 300.

Nel Forlivese i ricoverati sono scesi a 36, mentre coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono 163. I dimessi guariti sono 636, +28 su giovedì. Dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 942. A Forlì i positivi sono 138, 27 dei quali ricoverati con sintomi e 111 in isolamento domiciliare. Questa la distribuzione dei casi positivi a venerdì pomeriggio: 6 a Bertinoro, uno a Castrocaro, uno a Civitella, uno Dovadola, 14 a Forlimpopoli, 22 a Meldola, quattro a Predappio, 11 a Rocca San Casciano e uno a Tredozio. A quota zero sono Galeata, Modigliana, Portico, Premilcuore e Santa Sofia.

Questa la situazione dei guariti: 372 a Forlì, 50 a Bertinoro, 14 a Castrocaro, 12 a Civitella, sette Dovadola, 55 a Forlimpopoli, quattro a Galeata, 57 a Meldola, uno a Modigliana, tre a Portico, 21 a Predappio, due a Premilcuore, 36 a Rocca San Casciano e due a Santa Sofia. Le vittime sono invece 67 a Forlì, due a Bertinoro, uno a Civitella, 14 a Forlimpopoli, nove a Meldola, sette a Predappio e sei a Rocca San Casciano. Nel Cesenate sono ancora ricoverati in 38, mentre stanno affrontando la malattia a casa in 137. Coloro che hanno sconfitto il covid-19 sono 521. Il numero dei casi totali è di 776.