Coronavirus, nessun caso nel Forlivese: decine i tamponi effettuati, tutti negativi

La buona notizia è che non ci sono casi positivi nel forlivese. Lo conferma l'Ausl Romagna, sezione Forlì, specificando che sono stati effettuati tra i 10 ed i 15 tamponi su persone che hanno avuto le caratteristiche contenute nella circolare ministeriale (ovvero cittadini che hanno avuto sintomi o provenienti dalle zone in cui si sta diffondendo maggiormente il virus) che hanno dato eseguito negativo. Con l'inizio dell'emergenza del coronavirus si è riscontrata una diminuzione degli accessi del pronto soccorso, con le attività all'interno dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" che procedono secondo i ritmi ordinari.

Tra le misure di prevenzione adottate quelle degli accessi limitati ai familiari all'interno dei vari reparti, consentiti ad una persona per volta. Dall'Ausl un appello comunque a rivolgersi telefonicamente agli uffici amministrativi ed i medici di medicina generale per informazioni o prenotazioni visite. Sul fronte coronavirus è attivo anche il numero verde regionale 800 033 033, che oltre che fornire risposte è direttamente in contatto con i servizi territoriali.