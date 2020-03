Coranavirus, a Bertinoro i casi diventano undici: in quattro in Terapia Intensiva

Sono undici i positivi al coronavirus nel territorio di Bertinoro. "Si tratta - spiega il sindaco Gabriele Antonio Fratto - rispettivamente di un concittadino venuto in contatto con la famiglia dei primi casi e di una concittadina sulla quale si stanno approfondendo le cause che l'hanno portata a contrarre il virus. Su entrambi si sta seguendo il protocollo sanitario isolando tutti i contatti stretti avuti in questo periodo". Sono stabili le condizioni dei primi tre casi, tutti ricoverati in Terapia Intensiva.

Il quinto, sesto, settimo e nono caso si trovano ricoverati in condizioni stabili nel reparto di Malattie Intensive, mentre il quarto caso si trova in isolamento domiciliare nella sua abitazione "in una situazione stabile". "E' fondamentale stare a casa - evidenzia Fratto - cosí come sono fondamentali tutte le precauzioni igienico sanitarie e di distanza interpersonale di un metro, soprattutto qualora si rientri in una delle categorie autorizzate ad uscire da casa".

