Coronavirus, altri 20 casi in più in 24 ore. Ma nessun decesso. In dieci in Terapia Intensiva

Sale a 189 i casi di positività al coronavirus nell'area Forlivese. I dati sono aggiornati alle ore 14 di domenica. Il conteggio comprende anche i sei decessi accertati nel territorio, tre a Forlimpopoli e tre a Forlì. Rispetto a sabato si è registrata una crescita di 20 casi. Non aumentano quelli gravi, che sono dieci. Nel forlivese i ricoverati sono 44 (tre in più rispetto a sabato), di cui appunto 10 gravi in Terapia Intensiva, mentre sono 129 quelli in isolamento domiciliare.

In provincia i casi complessivi sono invece 359. Non vi sono registrati altri decessi nel cesenate, che conta due morti. Rispetto alle 14 di sabato si contano nel cesenate 27 casi in più: sono 49 quelli ricoverati con sintomi, quattro quelli ricoverati in Terapia Intensiva, mentre sono 115 quelli in isolamento domiciliare.