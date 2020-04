Meldola, arrivate altre 126 domande per i "buoni spesa": in corso le valutazioni

Sono 126 le domande pervenute negli uffici comunali di Meldola per la seconda tranche dei "buoni spesa". Lo rende noto il sindaco Roberto Cavallucci, specificando che "il lavoro di valutazione, così come per la prima tranche, sta avvenendo nel più breve tempo possibile in modo da poter essere di aiuto a tante persone che si trovano in difficoltà".

Chi non ha ricevuto la mascherina, prosegue il sindaco, "può richiederla contattando il numero 379 1966460 della Protezione Civile (attivo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12) che voglio ancora una volta ringraziare per l'ottimo lavoro eseguito insieme agli Scout".

A Meldola i casi positivi al coronavirus sono 59, di cui 9 in ospedale (1 in terapia intensiva) e 50 in isolamento presso il proprio domicilio. Mercoledì vi sono state tre guarigoni, facendo così salire a 15 il numero totale di meldolesi che hanno vinto la battaglia contro il coronavirus. L'ultimo caso di positività rilevato, conclude Cavallucci, "non è avvenuto alla Drudi. A tutte le persone ammalate, così come alle loro famiglie, esprimo la mia più sentita vicinanza".