Coronavirus, non si ferma il triste conteggio delle vittime: 4 nelle ultime ore. Continuano a crescere i guariti

Salgono a 1306, 106 in più rispetto al precedentemente rilevamento di sabato, i positivi al coronavirus nella provincia di Forlì-Cesena. Nel Forlivese sono 734, a fronte dei 662 del dato comunicato prima del ponte festivo, con 92 ricoverati con sintomi e 14 in terapia intensiva. Crescono i pazienti in isolamento domiciliare ma anche i guariti, passati da 55 a 87. "Il laboratorio è in pari con gli esami da effettuare - comunica la Prefettura -. Nelle ultime ore a livello provinciale il numero di positivi è aumentato di 94 unità, in quanto i restanti 12 rappresentano la coda del recupero degli esami attretrati del 6 e 7 aprile scorso. La nota estremamente positiva è che i guariti sono saliti a 183 (96 nel Cesenate, ndr)".

Nella nottata tra domenica e lunedì si sono registrati altri quattro morti a Forlì: si tratta di un 70enne, di un 82enne, di una 93enne ed di una 96enne. Le vittime salgono così a 52 (32 morti a Forlì, nove a Forlimpopoli, quattro a Predappio, quattro a Meldola e due a Rocca San Casciano e uno a Bertinoro). Nel Cesenate i casi sono invece 572, comprensivo di 78 ricoverati con sintomi, nove in terapia intensiva e 360 in isolamento domiciliare. I morti sono 29, mentre i dimessi guariti 96.

La situazione nel Forlivese

A Forlì i casi positivi sono 360, 25 in più rispetto a sabato: 67 sono ricoverati con sintomi, otto in terapia intensiva e 285 in isolamento domiciliare. I guariti sono 41. Crescita dei guariti a Bertinoro, da 9 a 14, dove si conteggiano 38 casi positivi, dei quali sei ricoverati con sintomi, due in terapia intensiva e 30 in isolamento domiciliare. Un guarito in più anche a Castrocaro (quattro totali), dove i contagiati sono 11 (due ricoverati con sintomi e nove in quarantena). Situazione stabile a Civitella (otto casi), Santa Sofia (uno), Portico (tre), Galeata (due) e Modigliana (uno).

A Forlimpopoli, dove si registra il "focolaio" della casa di riposo "Artusi", i positivi sono 49 (tre ricoverati con sintomi e due in terapia intensiva), mentre i guariti sono saliti da due a dieci. A Meldola, dove vi sono i contagiati alla casa di riposo "Drudi", i positivi sono 55, 7 ricoverati con sintomi ed uno in terapia intensiva. C'è un guarito in più (5 in totale). A Predappio, con altri due guariti, i casi sono 17 (2 ricoverati con sintomi ed uno in terapia intensiva), mentre a Rocca San Casciano, dove vi sono i positivi della "Villa del Pensionato", i casi sono 44 (2 i ricoverati con sintomi). Anche la località rocchigiana registra un guarito in più (tre in totale).

Il dato regionale

Sono 20.440 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 342 in più rispetto a domenica. E hanno raggiunto quota 99.047 i test effettuati, 2.343 in più rispetto a domenica. Questi i dati - accertati alle ore 12 di lunedì, sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Complessivamente, 8.946 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (134 in più rispetto a domenica). Sono 331 le persone ricoverate in terapia intensiva: 4 in meno di domenica. I pazienti ricoverati in terapia non intensiva negli altri reparti Covid sono 3.490 (-1).

Continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 4.007 (+145), delle quali 1.923 riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 2.084 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Purtroppo, si registrano 51 nuovi decessi: 31 uomini e 20 donne. Per quanto riguarda i decessi (arrivati complessivamente in Emilia-Romagna a 2.615), per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 8 residenti nella provincia di Piacenza, 6 in quella di Parma, 6 in quella di Reggio Emilia, 8 in quella di Modena, 13 in quella di Bologna, (nessuno nell’imolese), 1 in quella di Ferrara, 2 in quella di Rimini e 2 in provincia di Ravenna.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.138 a Piacenza (38 in più rispetto a domenica), 2.573 a Parma (42 in più), 3.888 a Reggio Emilia (39 in più), 3.132 a Modena (45 in più), 2.947 a Bologna (93 in più), 345 a Imola (2 in più), 618 a Ferrara (2 in più). In Romagna sono complessivamente 3.799 81 in più), di cui 827 a Ravenna (26 in più) e 1.727 a Rimini (21 in più).

