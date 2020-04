Coronavirus, il nuovo bollettino: altri due morti nel Forlivese. Oltre 100 i ricoverati

Due morti e nove nuovi casi. Questo il bollettino ufficiale nel Forlivese comunicato dalla Prefettura. I casi complessivi sono saliti 743, con 91 ricoverati con sintomi e tredici in terapia intensiva. I contagiati in isolamento domiciliare sono 497, otto in più rispetto a lunedì, mentre si è registrato un unico guarito che porta il numero complessivo a 88. Il triste conteggio dei decessi contempla un 61enne, che si trovava ricoverato in ospedale con patologie pregresse, ed una 89enne di Forlimpopoli.

La situazione a livello provinciale vede invece 1334 casi (lunedì erano 1306), con 161 ricoverati con sintomi (70 nel Cesenate), 23 in terapia intensiva e 834 in isolamento domiciliare (377 nel comprensorio di Cesena). I guariti passano da 183 a 192, mentre i morti da 81 a 86 (tre nel Cesenate).