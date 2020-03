Coronavirus, rallenta ancora la crescita dei contagiati. Ufficializzate le prime guarigioni forlivesi

Il secondo tampone di controllo è risultato negativo. La Prefettura di Forlì-Cesena ha ufficializzato domenica pomeriggio i primi due guariti del territorio forlivese. Si tratta di due uomini cittadini di Forlì, rispettivamente di 38 e 50 anni, che si trovavano in isolamento dopo esser stati dimessi. Il dato dei contagiati è salito a livello provinciale a quota 669, 28 in più rispetto alla rivelazione di sabato che aveva visto un incremento di 37 casi sul dato comunicato venerdì. Resta invariato il numero dei decessi, 24, 18 nel Forlivese e 6 nel Cesenate.

I positivi al Covid-19 a Forlì e comprensorio sono 349 (sabato erano 335, dato che comprende anche i defunti), 89 quelli ricoverati in ospedale (13 in Terapia Intensiva) e 243 in isolamento domiciliare. Nel comprensorio cesenate sono invece 320 (+14 su sabato), dei quali 72 ricoverati con sintomi, 10 in Terapia Intensiva e 229 in "quarantena". Le guarigioni a livello provinciale salgono quindi a sei, dopo le quattro cesenati dei giorni scorsi.