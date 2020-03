Coronavirus, i contagi continuano a rallentare. Ma è un giorno nero per numero di morti

Si aggrava il bilancio delle vittime da coronavirus. Stando all'ultimo bollettino, i morti sono saliti a 30, 22 nel Forlivese e otto nel Cesenate. Le ultime vittime sono Vittorio Camporesi, volto noto di Predappio per aver gestito la ferramenta del paese, un ottantenne di Forlimpopoli e due forlivesi, rispettivamente di 75 e 56 anni, quest'ultima affetta da patologie pregresse. Alla triste conta si aggiunge un decesso a Cesena, che si trovava ricoverato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. I casi positivi accertati in provincia sono 740, 32 in più rispetto all'informativa lunedì. In tutta la provincia sono 535 le persone in isolamento domiciliare e 165 ricoverati (di cui 26 in terapia intensiva). Crescono i guariti, che sono in totale 13.

Il dato in Emilia Romagna

In Emilia Romagna i casi di positività sono 14.074, 543 in più rispetto a lunedì. Sono 54.532 i test effettuati,3.542 in più. Questi i dati - accertati alle 12 di martedì, sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Complessivamente, sono 6.069 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (173 in più rispetto a lunedì); quelle ricoverate in terapia intensiva sono 353, 2 in più rispetto a lunedì. I decessi sono purtroppo passati da 1.538 a 1.644: 106 in più, quindi, di cui 65 uomini e 41 donne (il dato ricomprende persone venute a mancare nei giorni scorsi).

Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 1.477 (250 in più rispetto a lunedì), 1.117 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 360 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse.

I nuovi decessi riguardano 27 residenti nella provincia di Piacenza, 25 in quella di Parma, 23 in quella di Reggio Emilia, 10 in quella di Modena, 11 in quella di Bologna (di cui 1 in territorio imolese), 1 in quella di Ferrara, 5 in quella di Ravenna e uno in quella di Rimini. Due decessi si riferiscono a residenti fuori regione. Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 2.635 (119 in più rispetto a lunedì), Parma 1.933 (74 in più), Reggio Emilia 2.307 (99 in più), Modena 2.222 (85 in più), Bologna 1.680 (61 in più), Imola 260 (7 in più), Ferrara 320 (14 in più), Ravenna 580 (12 in più) e Rimini 1.407 (25 in più).

Entra in funzione il "drive through"

Sarà operativo mercoledì il tampone "drive through” al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Nel tendone allestito saranno effettuati tamponi ai malati di Covid-19 che al momento sono in isolamento domiciliare, e che da qualche giorno non presentano più sintomi, per poterli dichiarare guariti (dopo due tamponi negativi). Le persone vengono convocate con un sms il giorno prima e ricevono un messaggio di posta elettronica con le indicazioni per raggiungere la sede.

E’ obbligatorio presentarsi in automobile, preferibilmente da soli. Il foglio e l’sms con l’appuntamento non sostituiscono l’autodichiarazione, che va sempre compilata, ma vanno mostrati in caso di controllo. Le forze dell’ordine ogni giorno ricevono l’elenco delle persone che hanno l’appuntamento per il giorno successivo. Nel caso in cui l’esito del tampone sia negativo, il test va ripetuto il giorno dopo. Dopo il secondo esito negativo finisce il periodo di quarantena e le persone saranno informate dagli operatori delle Aziende sanitarie. Nel caso in cui, invece, il tampone sia positivo, questo andrà ripetuto dopo una settimana.