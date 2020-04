Il coronavirus pare allentare la morsa: "solo" otto casi in più nel Forlivese e nessun morto

Il coronavirus pare, e il condizionale è d'obbligo, allentare la morsa. Sono otto in più, rispetto a sabato, i nuovi positivi nel forlivese. E la bella notizia dall'informativa di domenica pomeriggio della Prefettura è che non vi sono morti nel comprensorio di Forlì. Purtroppo a livello provinciale si registrano tre decessi nel Cesenate, che aggiorna il bilancio complessivo a 111 vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I casi totali sono 1439 (erano 1427 sabato), mentre i ricoverati con sintomi sono 140 e quelli in terapia intensiva 16. Le guarigioni continuano a supererare le nuove positività: sono salite di 24 unità, da 280 a 304.

La situazione nel Forlivese

Nel Forlivese i ricoverati con sintomi sono 90, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 11. Stazionario il numero di persone in isolamento domiciliare, 492, mentre si aggiungono altri sei guariti per un totale di 157. A Forlì i casi positivi sono 368, dato che comprende 69 ricoverati (6 in terapia intensiva) e 299 in isolamento domiciliare. A Bertinoro sono 35 (8 ricoverati, due dei quali in terapia intensiva), mentre a Castrocaro sono 9 (un solo ricoverato). Situazione stabile a Castrocaro (11), Civitella (9), Galeata (2), Portico (3), Premilcuore (2) e Santa Sofia (1). A Forlimpopoli sono 39 (6 ricoverati, due in terapia intensiva), mentre a Meldola sono 63 (nove ricoverati, uno in terapia intensiva). A Predappio sono 14 (quattro ricoverati, uno in terapia intensiva), mentre a Rocca San Casciano sono 40 (due ricoverati). Nessun caso a Modigliana (dove nei giorni scorsi si è registrata la guarigione dell'unico paziente) e Tredozio.

I guariti

Questo l'andamento delle guarigioni: A Forlì sono saliti a 74 (sabato erano settanta e venerdì erano cinquantasette), mentre a Bertinoro a ventuno (erano venti) e a Meldola a undici (erano dieci). Castrocaro conteggia sei guarigioni, mentre Civitella, Galeata e Dovadola due. A Forlimpopoli sono ventitre, mentre a Predappio otto e Rocca San Casciano sei. Una guarigione per Modigliana (unico caso) e Santa Sofia.

