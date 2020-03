Galeata, tanta generosità nel paese: le mascherine arrivano a tutte le famiglie

A Galeata sono tre i casi di positività al coronavirus. "Sono dieci le persone in quarantena - spiega il sindaco Elisa Deo -. Quanto ai primi 2 casi accertati, si sta avvicinando il momento di verifica per il riscontro di eventuale negatività ai tamponi. Da un punto di vista clinico significherebbe la guarigione ed è ciò che più auspichiamo per i nostri concittadini". Quanto ai dispositivi di protezione individuale, specifica il primo cittadino, "al momento non si riscontrano particolari criticità".

Tanta la solidarietà: "Abbiamo già consegnato 1000 mascherine alle principali attività da distribuire a chi ne avesse bisogno. Per la confezione di mascherine home made, si è resa disponibile la tappezzeria Ellepi di San Zeno che ha anche donato 100 mascherine al Comune. Prossimamente recapiteremo a casa di ogni famiglia un piccolo pacco contenente due mascherine certificate, del materiale informativo con numeri utili a tutti e qualche copia di autocertificazioni per gli spostamenti consentiti. Queste mascherine (1000) sono donate alla popolazione dalla Famiglia Zambelli di Galeata. Questa generosità ci fa bene al cuore".

A Galeata sono state effettuate due santificazioni stradali, una con ipoclorito di sodio nelle strade dove normalmente vengono effettuati gli spazzamenti ed una per le vie del centro, sotto i portici, e nei luoghi di maggior frequentazione. Deo aggiorna anche sulle misure che saranno adottate prossimamente: "Assieme alla Giunta e ai funzionari competenti, sto valutando la possibilità di sgravare i cittadini posticipando alcune scadenze e, ove possibile, adottando misure economiche specifiche di aiuto".

Con l’ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sono stati stanziati circa 16mila euro per il Comune di Galeata da elargire sotto forma di buoni pasto per le persone bisognose. "Non sono individuati i criteri per la ripartizione, per cui, assieme agli altri sindaci dei 14 Comuni dell’Unione, stiamo cercando una linea omogenea per individuare i criteri e la modalità di erogazione del contributo - spiega Deo -. Il decreto del Governo prevede anche la possibilità per i Comuni di creare un conto corrente ad hoc per convogliare le donazioni a favore della solidarietà alimentare".