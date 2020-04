Coronavirus, altre due vittime nel Forlivese: erano ospiti di case di riposo. Balzo delle guarigioni

Salgono a 69 i numeri di decessi nel territorio Forlivese. Le ultime vittime del coronavirus sono due donne che si trovavano ospiti in case di riposo. A perdere la vita una 98enne forlimpopolese, ospite dell'"Artusi", ed una 87enne ospite della "Zangheri" e che si trovava ricoverata all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Con l'ultimo bollettino di sabato pomeriggio diventano 43 i morti a Forlì, mentre a Forlimpopoli sono undici. Completano il triste conteggio delle vittime dall'inizio dell'emergenza Bertinoro (uno), Meldola (quattro), Predappio (cinque) e Rocca San Casciano (cinque).

Da venerdì pomeriggio si conteggiano sedici positivi in più nel comprensorio di Forlì, che aggiorna il dato da 795 a 811. I ricoverati con sintomi sono 87 (-5), mentre resta stabile a dodici il numero di pazienti in terapia intensiva. Diminuiscono anche i positivi in isolamento domiciliare, da 504 a 492. Questo perchè si registra un aumento consistente di guariti, da 123 a 151 (+28). Una diretta conseguenza dei tamponi "drive through" eseguiti davanti all’ospedale Pierantoni-Morgagni esclusivamente su persone in isolamento domiciliare, invitate dal Dipartimento di Sanità Pubblica, che devono raggiungere la tenda dell'ospedale in automobile, preferibilmente da soli.

Nel caso in cui l’esito del tampone sia negativo, il test va ripetuto il giorno dopo. Dopo il secondo esito negativo finisce il periodo di quarantena e le persone saranno informate dagli operatori delle Aziende sanitarie. Nel caso in cui il tampone sia positivo, questo andrà ripetuto dopo una settimana. Non è possibile presentarsi in accesso diretto, senza avere ricevuto l’appuntamento. L'esito del tampone è disponibile dopo 24-48 ore.

Il dato provinciale

I casi positivi in provincia sono 1427 (26 in più rispetto a venerdì). I ricoverati con sintomi sono 139 (52 nel cesenate), mentre quelli in terapia intensiva 17 (cinque nel comprensorio di Cesena). I positivi in isolamento domiciliare sono 883, mentre le guarigioni nel territorio Forlivese superano quelle del Cesenate (129). I morti complessivi dall'inizio dell'emergenza sono 108.

