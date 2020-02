Coronavirus, scuole aperte o chiuse? La decisione slitta a sabato pomeriggio

Scuole aperte o chiuse la prossima settimana? La decisione sarà presa sabato dalla Regione Emilia Romagna. A fare il punto dopo il vertice in via Aldo Moro a Bologna coi primi cittadini capoluogo sull'emergenza coronavirus è il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. "Noi come Comune di Forlì abbiamo chiesto la riapertura delle scuole come tra l’altro richiesto dai tanti sindaci presenti, ma ci rimettiamo con assoluta serenità e condivisione a quanto verrà deciso sabato dalla Regione - afferma il primo cittadino, affiancato nel vertice dal vicesindaco Daniele Mezzacapo e dall'assessore Andrea Cintorino -. Prima viene la salute dei nostri concittadini, poi tutto il resto. Nulla di preoccupante, la decisione perciò è rimandata a sabato".

Chiarisce ancora Zattini: "Il ministro Speranza ha riferito a Bonaccini che ha riunito i maggiori scienziati e confezioneranno una proposta sulla quale il governo prenderà un orientamento da condividere con le tre regioni più colpite. Sabato mattina dovremo avere un dossier che rappresenterà la base tecnico scientifica sulla quale decidere, in particolare in merito alle scuole". Si attende, spiega il neo-assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, "indicazioni dettagliate, alle quali vogliamo assolutamente attenerci per adottare le misure precauzionali per il contenimento del virus. Aspetteremo le determinazioni di queste, e ad esse ci atterremo. In questi casi deve parlare la scienza, al di fuori di ogni suggestione e strumentalizzazione politica".Sabato pomeriggio si riaggiornerà il tavolo regionale. A quel punto, conclude il sindaco, "avremo l'ufficialità della decisione per Emilia Romagna".

Sta circolando soprattutto per le chat di whatasapp un falso comunicato della Regione in cui si indica per già decisa la chiusura fino al 7 marzo. Ma si tratta, appunto, solo di una falsa notizia.