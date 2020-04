Coronavirus, Agrofertil dona sessanta visiere agli operatori sanitari di Santa Sofia

L'Agrofertil, società Cooperativa agricola di Guido Sassi e Francesco Marianini ha donato venerdì sessanta visiere protettive per gli operatori dell'ospedale di Santa Sofia, i medici di medicina generale e quelli della continuità assistenziale. Un bellissimo gesto di grande utilità in un momento di estrema difficoltà per chi è ogni giorno in prima linea nella lotta al coronavirus.

