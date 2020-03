Coronavirus, appello con l'altoparlante del sindaco di Forlimpopoli: "Non uscite di casa"

L'invito a "non uscire di casa", tranne per questioni strettamente necessarie. È uno dei passaggi del messaggio del sindaco Milena Garavini diffuso dagli altoparlanti di un'auto della Protezione civile che gira per le strade di Forlimpopoli. "Un messaggio a nome dell'amministrazione comunale - afferma il primo cittadino - che ricorda a tutti di non uscire di casa, tranne per validi motivi, di non andare dal medico e alla Casa della salute senza prima aver telefonato, di seguire le regole di comportamento che ormai tutti sanno".

Il primo cittadino ringrazia "tutti per la collaborazione in questo momento così impegnativo. Non è semplice, ma se ciascuno farà la propria parte andra tutto bene". Da giovedì è attivo nel comune artusiano il servizio di ritiro dei farmaci direttamente in farmacia, senza la necessità di passare alla Casa della Salute. Grazie alla collaborazione tra i Medici di medicina generale, la Protezione Civile e le farmacie, le ricette, preparate dai medici, verranno smistate dai volontari della protezione civile alle farmacie del territorio, secondo le indicazioni degli stessi pazienti. In questo modo si eviteranno file alla casa della salute e i pazienti potranno avere le ricette nelle loro farmacie di fiducia.

"Questo significa che nessuno per nessun motivo deve recarsi alla casa della Salute per ritare ricette - evidenzia l'amministrazione comunale -. Il presidio rimane attivo, come già detto in tante occasioni, solo previo contatto col proprio medico che valuterà l'opportunità o meno di ricevere in ambulatorio". L'amministrazione comunale coglie l'occasione "per ringraziare nuovamente tutti coloro che si stanno dando da fare per ottimizzare le procedure, garantire i servizi, aiutare i più deboli. Con l'aiuto di tutti usciremo da questo periodo difficile".