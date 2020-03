Coronavirus, anche Civitella di Romagna si muove a sostegno dell'ospedale di Forlì

Anche Civitella di Romagna si muove a sostegno dell'ospedale di Forlì in questo momento difficile dovuto alla pandemia da coronavirus. E' infatti partita una raccolta fondi da destinare al Morgagni-Pierantoni: l'obiettivo è quello di aiutare il nosocomio forlivese a sostenere le spese di trasporto per fare arrivare in Romagna del materiale donato da alcuni produttori esteri, il cui costo di spedizione è di circa 500-700 euro, a seconda del peso e volume del trasporto.

La Pro Loco di Civitella, il gruppo All-Saints che organizza la festa della birra artigianale e l'associazione Carnevale Civitellese hanno già dato disponibilità. "Chiunque volesse contribuire economicamente - dicono gli organizzatori della raccolta fondi - per fare in modo che l'aiuto sia più concreto, può farlo attraverso un bonifico bancario. Alla fine tutto quello che non viene utilizzato per la finalità del trasporto del materiale di cui sopra, verrà versato all’Ausl con un versamento mirato sull’ospedale di Forlì".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Estremi per il versamento

Pro Loco di Civitella di Romagna

Banca: Intesa San Paolo

Filiale: FILIALE CIVITELLA DI ROMAGNA

IBAN: IT11O 030 6967 7630 7400 0002 730 (ATTENZIONE: dopo IT11 c’è una “o” e non uno zero)

Causale: "Cognome nome" - Donazione per emergenza corona virus ospedale Forlì.