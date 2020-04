Coronavirus: annullati tutti gli spettacoli in programma al Teatro Mentore

La Stagione Teatrale 2019/2020 del Teatro Mentore di Santa Sofia si arrende all'emergenza Coronavirus e si vede costretta ad annullare tutti gli spettacoli in cartellone. "Inizialmente abbiamo sperato di potere solo posticipare le rappresentazioni, - comunica lo staff del Teatro Mentore - in modo da potere garantire comunque lo svolgimento della stagione programmata, ma l'evolvere della situazione ci ha costretto a prendere una decisione più drastica e ad annullare tutta la programmazione prevista per i mesi di marzo e aprile".

Alla luce dei fatti è stato ritenuto prematuro fissare nuove date con l'incertezza di doverle nuovamente posticipare: "è un'operazione difficile da compiere per le compagnie teatrali - spiegano dal teatro di Santa Sofia - e all'interno del Teatro sarebbe complicato, ad esempio, rispettare le distanze di sicurezza tra gli spettatori. Andare a Teatro deve essere un momento di svago, da vivere in totale piacevolezza: cosa che l'emergenza Covid-19 non ci permette di fare, con tutte le restrizioni e le limitazioni imposte".

Pertanto sono stati annullati:

“Barzellette” di e con Ascanio Celestini

“Coast to Coast” di e con Rocco Papaleo

“Chi è di scena” di e con Alessandro Benvenuti

Inoltre sono state annullate anche tutte le iniziative fuori abbonamento come la Stagione Ragazzi riservata agli studenti dell'Istituto Comprensivo e la proiezione del film “Le scelte di Nadia” in occasione del 25 aprile, eventi che verranno riprogrammati nella stagione 2020/2021

I possessori dei carnet di abbonamento “Prosa” e “Cumulativo” avranno diritto ad uno sconto di 50 euro sull'acquisto dell'abbonamento alla stagione 2020–2021 o, in alternativa, qualora non volessero rinnovare l'abbonamento, riceveranno un voucher che darà loro diritto a partecipare a 3 spettacoli della stagione 2020–2021.