Coronavirus, l'appello dei notai: "Studi aperti, ma spostatevi solo per urgenze"

Al fine di adeguarsi ai provvedimenti di volta in volta emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, volti a contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus nel nostro Paese il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini ha ritenuto opportuno, stante anche la particolare gravità della situazione nella provincia, di fornire ai Notai del Distretto il proprio supporto con le seguenti indicazioni operative.

Il notaio è un Pubblico Ufficiale, e l’attività notarile rientra quindi tra i “servizi essenziali” dei quali non viene disposta la chiusura; pertanto, gli studi rimangono operativi, nel rispetto della Legge, anche notarile.

Ciò detto, occorre sottolineare che il decreto dell’11 marzo ha ribadito che ogni spostamento delle persone fisiche sia da evitare, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

I notai dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini si uniscono dunque all'appello, rivolto a tutti i cittadini, di evitare gli spostamenti dalle proprie abitazioni, se non per le ragioni eccezionali sopra richiamate, ritenendo che sia compito di ciascuno di noi tutelare la salute dei propri clienti e dei collaboratori.

Fermo quanto sopra, nel caso in cui i clienti non ravvisino nella stipula di un atto notarile una “situazione di necessità e urgenza”, ciascuno studio si impegnerà a garantire il servizio non appena il Governo italiano revocherà le misure volte a evitare lo spostamento dalle abitazioni. Qualora, invece, i clienti ravvisino nella stipula di un atto notarile una “situazione di necessità e urgenza”, la prestazione del Notaio, richiesta per iscritto da ciascuno dei clienti fornendo adeguata motivazione circa il carattere indifferibile della prestazione notarile richiesta, verrà eseguita nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie prescritte (distanze tra i clienti, pulizia dei locali e delle superfici a contatto con i clienti, presenza di alcool e disinfettanti a disposizione del pubblico).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si consiglia in ogni caso di rivolgersi preventivamente allo Studio notarile di fiducia per maggiori dettagli.