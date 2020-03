Coronavirus, Ausl Romagna: "Sospese attività chirurgiche e ambulatoriali non urgenti"

In un momento di apprensione, con l'evolversi delle misure necessarie al contenimento del Coronavirus, l'Ausl Romagna comunica che "In relazione al rapido evolvervi del quadro epidemiologico del nuovo coronavirus - si legge nella nota - si informa la cittadinanza che, in via precauzionale e preventiva, nell’ottica di limitare i contatti al fine del massimo contenimento e dell’alleggerimento degli accessi agli ospedali, la Direzione Aziendale ha deciso di attivare una sospensione dell’attività chirurgica non urgente e procrastinabile, così come di alcune attività ambulatoriali a loro volta non urgenti, in particolare alcune determinate tipologie di prestazioni (ad esempio odontoiatriche, di otorino, broncoscopiche)".

Prosegue l'azienda sanitaria: "Con lo stesso fine si è deciso inoltre un rallentamento delle attività di screening oncologico per un periodo di due settimane. Tali misure sono già operative e l’Azienda si sta facendo parte diligente di avvertire tutti gli utenti che saranno poi ricontattati per la ricalendarizzazione della prestazione".