Coronavirus nei bimbi diabetici? "Bevono molto e fanno tanta pipì più del normale"

Il pensiero fisso del coronavirus non deve far dimenticare tutte le altre malattie. Come il diabete nei bambini. A raccomandarsi è Sergio Venturi, commissario per l'emergenza covid-19 in Emilia-Romagna, durante la consueta diretta sulla pagina Facebook della Regione per fare il punto sul quadro sanitario. "Il fatto che siamo tutti impegnati in questa emergenza - segnala Venturi - fa si' che a volte i bambini che soffrono di diabete di tipo 1 arrivano ai pediatri in ospedali quando gia' la malattia e' severa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I sintomi si manifestano molto presto, spiega Venturi, il principale e' che "bevono molto e fanno tanta pipi', piu' del normale. Quindi attenzione - afferma l'ex assessore regionale alla Sanita' - specie se la malattia e' presente in altri familiari. Non lasciamo passare inosservati i segni di questa malattia, e' curabile ma va presa per tempo. Non ci dimentichiamo che la prevenzione e' la miglior cura possibile e non siamo nella condizione di permetterci di non pensare che non ci sia qualcun altro", scandisce Venturi. (fonte Dire)