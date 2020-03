Coronavirus, Bertinoro chiude i parchi. Premilcuore limita le attività motorie

Il coronavirus non guarda in faccia a nessuno. Colpisce qualsiasi fascia d'età. I piccoli comuni, oltre ai provvedimenti disposti dal governo, stanno firmando una serie di ordinanze per fronteggiare la diffusione del virus. Il sindaco di Bertinoro, Gabriele Antonio Fratto, ha disposto lunedì la chiusura di tutti i parchi pubblici e cimiteri presenti sul territorio comunale. Dal primo cittadino ribadisce il concetto del restare a casa e "mantenere altissima l'attenzione". A Premilcuore il sindaco Ursula Valmori ha disposto fino al 3 aprile la limitazione delle uscite per attività motorie e passeggiate per esigenze fisiologiche degli animai da compagnia, "mantenendo i limiti delle pertinenze della propria abitazione, evitando lunghi tragitti ed assembramenti, salvaguardando la distanza di un metro da altre persone".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.