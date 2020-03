I malati nel Forlivese sono 13 in più, al bilancio non si aggiungono nuovi decessi

Sono 13 i casi in più nel territorio forlivese, secondo quanto emerge dal resoconto ufficiale della Prefettura che aggiorna i dati alle ore 14 di ogni giorno. In totale Forlì e il suo territorio contano 129 pazienti accertati, di questi 10 si trovano ricoverati in Terapia Intensiva e altri 33 sono in altri reparti dei due ospedali di Forlì e di Cesena. Ben 83 quelli che si trovano in isolamento a casa, la quarantena obbligatoria per legge per i positivi al tampone del Coronavirus ma non necessitanti del ricovero ospedaliero. Mercoledì i casi accertati erano 116, di cui 9 in terapia intensiva. Stabile a 3 il numero dei decessi. In tutta la provincia non si incrementa il numero dei morti (5 totali), mentre i positivi al virus sono 246.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.