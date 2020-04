Il bilancio dell'epidemia: altri 4 morti in provincia, a Forlì 15 ricoverati in Terapia intensiva

Nel territorio forlivese sono 609 i positivi al Coronavirus, di questi 37 sono i guariti, uno in più di ieri (coloro che cioè hanno riscontrato la guarigione con il doppio tampone negativo). Si tratta quindi di 8 contagiati in più rispetto a ieri, secondo i dati forniti dall'Ausl e trasmessi dalla Prefettura di Forlì-Cesena. Nel bilancio ufficiale vengono indicati zero morti, ma se ne riscontrano almeno 2 nella casa di riposo 'Zangheri' nella serata di mercoledì. Questi decessi, per problemi tecnici, dovrebbero essere conteggiati nel bilancio di domani, venerdì.

Altri 2 morti sono stati ufficializzati nel Cesenate, per un totale di 4 morti in provincia e 1.092 casi positivi. I decessi in provincia, dall'inizio dell'epidemia ammontano a 67. Per quanto riguarda il territorio forlivese ricoverati in ospedale ci sono 83 persone, 2 in più di mercoledì e una in più in terapia intensiva. Le persone colpite gravemente dal virus sono attualmente 15, almeno quelle che vengono seguite dai servizi ospedalieri intensivi. I positivi in isolamento domiciliare sono 437.