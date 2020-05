Coronavirus, il bollettino nel Forlivese: maggio si chiude senza nuovi contagiati e senza vittime

Nessun nuovo positivi e zero vittime nel Forlivese. Questi i dati diffusi dalla Prefettura di Forlì-Cesena ed aggiornati a domenica sull'emergenza sanitaria da coronavirus. A livello provinciale si è registrato un solo nuovo caso positivo a Bagno di Romagna, mentre i guariti sono 21. Maggio si chiude con 1728 casi totali dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 945 nel Forlivese e 783 nel Cesenate: all'inizio del mese il dato complessivo era di 1596, 897 nel comprensorio di Forlì e 699 in quello di Cesena, per una crescita media di 4,2 casi al giorno (1,5 nel Forlivese e 2,7 nel Cesenate).

Le vittime sono 191, 109 nel Forlivese e 82 nel Cesenate. A maggio sono state complessivamente 41, 23 delle quali nel comprensorio di Forlì. Non risultano pazienti ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva. Con le 21 nuove guarigioni, il totale di coloro che hanno sconfitto la malattia sono 1.341 persone.