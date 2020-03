Coronavirus, cambiano gli orari delle poste nel civitellese: chiude quello di Voltre

Cambiano gli orari degli uffici postali del territorio del Comune di Civitella. La rimodulazione, spiega il sindaco Claudio Milandri, è stata stabilita "per ridurre al minino i rischi di contagio del coronavirus". L'ufficio di Voltre rimarrà chiuso fino a nuova comunicazione. L'ufficio di Cusercoli verrà aperto in via del tutto eccezionale solo per la giornata di giovedì 26 marzo, dalle 8,2 alle 13,35. L'ufficio di Civitella di Romagna sarà aperto il martedi, giovedi e sabato con orario dalle 8,20 alle 13,35. "Da parte di Poste Italiane si assicura il carattere assolutamente temporaneo di tali provvedimenti e si assicura che la normale operatività verrà ristabilita non appena l’evolversi in positivo della situazione lo consentirà", conclude Milandri.

