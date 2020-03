Un decesso e 9 anziani positivi: focolaio di Coronavirus alla casa di riposo

Un focolaio di Coronavirus si è diffuso nella casa di riposo "Artusi" di Forlimpopoli. A renderlo noto è il sindaco Milena Garavini che subito specifica che la sorveglianza sul virus all'interno della struttura è massima e sono già scattati tutti i protocolli per arginare il contagio sia tra gli anziani ospiti che tra i lavoratori sanitari. E' la situazione che si è resa evidente dopo due casi nella stessa struttura: una persona indicata sabato come primo caso di Forlimpopoli e un'altra persona ospite della struttura che è deceduta nella giornata di venerdì, giunta in ospedale a Forlì per l'aggravamento di patologie precedenti e croniche, autonome dal virus. E' stato effettuato il tampone, rivelandone così la positività post-mortem. In questo senso è stata conteggiata come una morte connessa al Coronavirus, la prima del territorio forlivese.

Questi due casi hanno attivato un controllo ad ampio sprettro su tutti i circa 40 ospiti della casa di riposo Artusi e i dipendenti che si occupano di loro. Il conto attuale è di 9 anziani ospiti positivi, mentre non ci sono positività al tampone tra gli addetti della casa di riposo. "Purtroppo iniziano a emergere delle positività, anche se ad ora nessuno presenta sintomi", spiega il primo cittadino. "Sono sottoposti a controlli stretti e gestiti con la massima precauzione, con Ausl e Asp che hanno rafforzato le misure. Stiamo seguendo la questione con il massimo scrupolo", conclude Garavini