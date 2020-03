Coronavirus: cos'è aperto e cos'è chiuso? Eventi e manifestazioni annullati nel Forlivese

Arriva la seconda settimana di allerta in Emilia Romagna per contrastare la diffusione del Coronavirus. Tra conferme e nuove regole, guardiamo cosa prevedono le nuove misure in vigore da lunedì 2 a domenica 8 marzo.

Si conferma la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose. In questo senso il decreto replica sostanzialmente i contenuti della precedente ordinanza Speranza-Bonaccini.

Novità di questa seconda settimana di emergenza è la riapertura di musei e monumenti con ingressi contingentati in modo da permettere ai visitatori di rispettare la distanza di almeno un metro l'uno dall'altro.

L’apertura dei luoghi di culto trova ora una disciplina più specifica rispetto alla settimana che si conclude, essendo prevista ma condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

E’ permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, i clienti siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Sempre in Emilia-Romagna, sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.

Nel Forlivese sono annullati e rinviati vari eventi e manifestazioni: