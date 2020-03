Coronavirus, anche Castrocaro chiude i parchi. Il sindaco: "Misura indispensabile"

Il commissario regionale all'emergenza coronavirus Emilia Romagna Sergio Venturi chiede di "smettere di cazzeggiare" ed evitare le corsette mattutine (ma anche quelle pomeridiane e serali). "Stiamo mettendo in tilt il sistema sanitario - afferma il sindaco di Castrocaro, Marianna Tonellato -. Ho già spiegato che lo sport in questo momento non è un buon motivo per uscire, salvo comprovati motivi medici". Il sindaco ha annunciato che ha emanato l’ordinanza che vieta l’accesso a tutte le aree verdi, pubbliche e private ad uso pubblico. "So che è difficile tenere a casa i bambini, ma è indispensabile". Disposta anche la chiusura dei cimiteri.

Tonellato sottolinea che "il numero dei contagiati è molto superiore alle stime ufficiali, perché i tamponi eseguiti sono numericamente bassi rispetto alla popolazione. In questo momento, la cosa più utile che potete fare è stare a casa". Il sindaco ricorda che ci sono esercenti disponibili per la spesa a domicilio, che sarà consegnata dai volontari della Protezione Civile. Hanno aderito all'iniziativa Conad (viale del Lavoro) contattabile al numero 0543 767803 (la spesa si paga anticipatamente, solo per possessori di Conad Card), "Farmacia Terra del Sole" (0543 767171) e Alimentari Fasano Valeria (3291613697).

Le attività che consegnano a domicilio

AZ. AGRICOLA CRISTINA BENERICETTI frutta e verdura - Tel. 3283590403

BIRRIFICIO DEL MONTONE h.16/19 - Whatsapp 347/8499317

BUNKERINO - h. 12/14 e 19/21 - Tel. 342/1596249 - tel. 0549/769269

CAFFE' NAZIONALE Colazione e mignon (14-15/03) - Tel. 347/3038287

CONAD CITY (da lun. 16/3) - Tel. 0543/766454

CONAD VIALE DEL LAVORO (da ven. 13/3) - Tel. 0543/767803

FRECCIA 92 - Tel. 0543/767344

FRUTTA E VERDURA ANNA MONTANARI - Tel. 0543/766606

GRUPPO VOLONTARI commissioni a domicilio Mary 373/7376167

I TIGLI AZIENDA AGRICOLA - tel. 338/3560496

IL LAGHETTO (Sab e Dom) - Tel. 0543/767230

JOLLYPIZZA (Fino alle 21.30) Tel. 0543/769626

LA POSTIERLA (h. 12/14 e 18/22) - Tel. 0543/094624

MACELLERIA CANGINI E GHETTI - Tel. 0543/767252

MIKI CONFINI (piadine, fritti, rotolini) - Tel. 389/2827399 - 338/5443566

OFFICINA DEL GELATO (h. 15/19) Tel. 0543/769008 Whatsapp 342/1596249