Coronavirus: il Comune di Forlì chiude parchi, cimiteri, aree gioco, aree di sgambatura e orti comunali

Chiusi fino al 3 aprile parchi, cimiteri, aree gioco, aree verdi, aree di sgambatura e orti comunali. E' l'ordinanza firmata dal sindaco Gian Luca Zattini e sarà in vigore da sabato. "Già dopo l’emanazione dell’ultimo Dpcm questa Amministrazione si era riunita per valutare l’adozione di un ulteriore ordinanza sindacale che recepisse, nella sostanza, l’urgenza di tutelare, con misure più restrittive, lo stato di salute dei nostri cittadini - esordisce Zattini -. Dopo un successivo confronto, svoltosi venerdì mattina con le Forze di Polizia locale e preso atto delle numerose situazioni di assembramento verificatesi in questi giorni in altrettante aree verdi, parchi e giardini del nostro Comune, abbiamo deciso di adottare un provvedimento limitativo della mobilità cittadina che entrerà in vigore a partire da sabato 14 marzo e rimarrà valido fino al prossimo 3 aprile".

"L’ordinanza prevede anche la chiusura, per l’intero arco delle 24 ore, di tutte le aree ortive comunali, dei cimiteri comunali e diocesani, relativamente alle visite, mentre rimane consentita la tumulazione delle salme nel rispetto delle disposizioni vigenti. È previsto anche il divieto di accesso e di utilizzo di tutte le aree verdi pubbliche diverse da quelle sopra indicate e di tutte le aree di sgambatura, insistenti nel territorio comunale. L’obiettivo - conclude Zattini - è limitare al minimo indispensabile gli spostamenti in ragione di un obiettivo comune e prioritario per tutti: sconfiggere il Coronavirus e ritornare alla normalità il prima possibile".

I parchi chiusi

L’ordinanza dispone "la chiusura, per l’intero arco delle 24 ore, dei cancelli d’accesso dei parchi e giardini pubblici Parco della Resistenza P.le della Vittoria e Viale Spazzoli; Parco P. Paul Harris Via Bengasi; Parco Urbano Franco Agosto Via Fiume Montone e Via Pertini; Parco Incontro Via Ribolle; Parco delle Stagioni Via Curiel, e Via A. Frank; Parco Dragoni Via Dragoni; Giardino della Rocca Via della Rocca; Parco della Pace Via Piave; Parco Gino Mandolesi di Via Bonavita; Giardino Sirotti Via Ribolle; Giardino Rolle Via Salinatore; Parco della Libertà Via Brandi; Parco del Campus Universitario Via Corridoni; Giardino del Torrione Via Mattei Costiera; Campo sportivo Via Orfeo da Bologna; Campo Silvio Zavatti Via Quartaroli; Giardino Giuseppe Ricci Via P. Romagnoli nonché il divieto di utilizzo, per l’intero arco delle 24 ore, delle attrezzature con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché di parchi e giardini presenti all’interno degli impianti sportivi: Campo atletica Gotti Via Campo di Marte 1; Campo da calcio Zanfini Via Ossi-quattro; Polisportivo Cimatti Via Pasqualini 4; Polisportivo Buscherini Via Orceoli 17; Polisportivo Treossi Via Pigafetta 19; Campo tennis CISE Via Lunga 63; Polisportivo Monti Via Sillaro 45; Polisportivo Sansavini Via Lido 2; Polisportivo Casadei Via Braschi 10; Polisportivo Giulianini Via XIII Novembre;Ex Gil V.le della Libertà 10".