Coronavirus, col nuovo decreto viene aggiornato il modulo per l'autocertificazione

A pochi giorni dall’ultimo modulo, cambia nuovamente il modello di autocertificazione per circolare. Il documento è stato modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il nuovo modello cita il decreto legge numero 19 del 25 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nel documento, da compilare, firmare e consegnare in caso di controllo, la prima dichiarazione da sottoscrivere è di non essere sottoposti alla misura della quarantena nè di essere risultati positivi al coronavirus.

Nel secondo punto del modulo si afferma di "essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e adottate ai sensi degi articoli 1 e 2" del decreto legge. Le disposizioni riguardano "le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale".

Inoltre occorre dichiarare anche di essere a conoscenza "delle ulteriori limitazioni" disposte dai presidenti delle Regioni. Tanto che in caso di trasferimento da una regione all’altra bisogna indicare sia quella di partenza sia quella di arrivo.

