Coronavirus, controlli alla temperatura dei passeggeri: anche da Premilcuore i volontari

E' partito anche all’Aeroporto di Rimini il monitoraggio della temperatura corporea di tutti i passeggeri in arrivo da voli internazionali, come disposto dal ministero della Salute per l'allerta relativa al nuovo Coronavirus. Si tratta di una direttiva della Protezione civile nazionale, applicata localmente con il supporto dell'Usmaf, l’Ufficio sanitario marittimo aereo e di frontiera del Ministero della Salute.

Tra i volontari anche la Misericordia di Premilcuore con una propria squadra è presente di turno nell’aeroporto riminese per l’accoglienza dei voli internazionali per relativo controllo e misurazione ai passeggeri della temperatura, con le possibili febbri da monitorare.