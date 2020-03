Norme anti-contagio, già una sessantina i controlli della Polizia Locale: "Disponibilità e collaborazione"

Dai bar ai ristoranti. Dalle sale giochi alle palestre, per le quali - per quest'ultimi settori - è stato disposto la sospensione delle attività fino al 3 aprile. Ma anche al centro commerciale Punta di Ferro. Sono partiti lunedì i controlli della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese sulle attività sparse sul Forlivese. Sono sessanta le verifiche effettuate dal personale in divisa e finalizzate al rispetto delle misure del ministero finalizzate a contrastare la diffusione del coronavirus. Martedì i controlli hanno interessato anche i parrucchieri, chiusi lunedì.

"Abbiamo trovato apprezzamento per questi controlli da parte delle attività - afferma il vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri -. C'è stata disponibilità e collaborazione. Durante i controlli abbiamo anche identificato diverse persone sospette. La situazione che abbiamo riscontrato è per un rispetto delle disposizioni anti contagio. Abbiamo focalizzato l'attenzione sulla quantità dei tavoli nel rispetto delle dimensioni e le distanze tra i clienti di un metro". Da martedì verifiche anche per il rispetto delle chiusure di bar e ristoranti alle 18 dopo le nuove disposizioni.

I Forlivesi pare abbiano recepito le direttive comunicate lunedì sera dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "E' percepito in modo oggettivo un minor flusso di traffico, ma anche la presenza delle persone nei locali. Anche dove gli spazi sono limitati abbiamo constatato che si entra uno alla volta e all'esterno, a distanza, c'è chi attende. Per cui l'obiettivo della normativa pare sia stato capito. Tutti dobbiamo essere responsabili e parte attivita di questa partita che si sta giocando nell'interesse di tutti e delle fasce più deboli".