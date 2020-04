Polizia, raffica di multe nel weekend di Pasqua. La scappatella a casa della fidanzata costa cara ad un uomo

Controlli straordinari e servizi potenziati per l'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì che, da venerdì e per tutta la giornata di Pasquetta, ha messo in campo servizi mirati al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste dall’ordinanza regionale sul contenimento della diffusione del coronavirus. Non sono mancate sanzioni e denunce. Un 31enne cittadino spagnolo, residente nella città mercuriale, è stato notato in orario notturno percorrere in bicicletta corso della Repubblica.

Il suo andamento barcollante ha indotto gli agenti della Volante a procedere al controllo. L’uomo pronunciava frasi sconnesse e emanava un alito fortemente alcolico, così che i poliziotti hanno deciso di procedere al controllo del tasso alcolico. L'individuo si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento, venendo così denunciato a piede libero. A suo carico anche due sanzioni amministrative, quella prevista per lo stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico (102 euro) e quella per la violazione dei divieti imposti dalla normativa anti Covid-19 (530 euro).

Sanzionato per la normativa anti covid19 un 71enne forlivese, che alla richiesta degli agenti ha cercato di giustificarsi mostrando dei ricambi di tubi di scarico e dicendo di averli appena acquistati per effettuare una riparazione nel bagno. L'anziano ha spiegato che stava tornando a casa, ma è stato sanzionato in quanto non è stato in grado di dimostrare che l’acquisto era stato fatto poco prima e per il fatto che contrariamente a quanto aveva appena detto, si stava dirigendo in tutt’altra direzione rispetto la sua abitazione, situata a più di cinque chilometri dal luogo del controllo.

Una coppia è stata sanzionata perché al momento del controllo hanno riferito di essere di ritorno dal pranzo pasquale dai genitori di lui, dove avevano trascorso l’intera giornata. Anche ad un giovane forlivese è stata applicata la sanzione poiché ha ammesso di essere di rientro dopo avere pranzato da un amico. Un uomo, durante un intervento, è stato trovato all’interno dell’abitazione della fidanzata, ed ha cercato di scampare la contestazione amministrativa, riferendo di convivere. Gli agenti hanno invece accertato che la sua era una presenza solo estemporanea, finalizzata a trascorrere la notte insieme. Per questo motivo, oltre alla contestazione della violazione amministrativa, la sua falsa dichiarazione gli è costata la denuncia alla magistratura.

Altra denuncia è scattata a carico di uno straniero che, notato in strada in bicicletta, ha mostrato agenti un mazzo di chiavi spiegando di essersi recato al luogo di lavoro del suo coinquilino per farsi consegnare le sue, essendo rimasto fuori casa. Dopo averlo congedato, i poliziotti si sono recati dal coinquilino che ha negato la circostanza. Lo straniero è stato così anche denunciato per il reato di false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale.