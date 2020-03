Coronavirus, dal Centro Sociale "Primavera" 5mila euro per il "Morgagni-Pierantoni"

Anche il Centro Sociale "Primavera" non sta in panchina ed entra in gioco per la lotta contro il virus ufficializzando una donazione di 5mila euro all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. "Ogni giorno le notizie di cui disponiamo sul fenomeno “coronavirus” con il suo portato di lutti e angosce, tutti esaltiamo l’abnegazione e il grande spirito di sacrificio e di umanità dimostrato dai nostri medici, infermieri, operatori sanitari e amministrativi tutti della sanità nazionale e forlivese - esordisce Gianluca Umiliacchi, consigliere dell'associazione -. Per questo motivo non manca all'appello anche l'associazione Anziani Primavera-Aps, in quella che può definirsi una gara di solidarietà, a sostegno dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni", impegnatissimo con tutto il personale a fronteggiare l'emergenza coronavirus".

Il Centro Sociale "Primavera" di via M. Angeloni, 56, senza l'uso di piattaforme specifiche per raccolta fondi, ha ritenuto, da parte dei membri del Consiglio Direttivo a nome di tutti i propri soci, devolvere direttamente al nosocomio la donazione di 5.000 euro. "Un ringraziamento diretto ai molti operatori sanitari, infermieri e i medici in prima linea che ogni giorno si adoperano per affrontare questa grave emergenza - continua Umiliacchi -. In questo momento di emergenza socio sanitaria abbiamo ritenuto doveroso essere d'aiuto all'ospedale della nostra città, sono tantissime le necessità che i medici devono affrontare ogni giorno per la criticità in corso, e l'Associazione Anziani Primavera-Aps cera di essere presente, in nome anche di una vicinanza particolarmente sentita dalle persone anziane che sono maggiormente esposte a questo pericolo. La speranza di tutti e dei nostri anziani in particolare è riposta proprio nel grande servizio che tutto il personale sanitario e amministrativo del nostro Ospedale di Forlì offre con grande coraggio e dedizione, lavorando duramente nel pericolo e nel rischio. Un ringraziamento, per quanto grande, risulterà sempre un piccolo riconoscimento rispetto a tutto il grandissimo lavoro che gli operatori dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" stanno svolgendo a favore della comunità".

"L'emergenza Coronavirus ha smosso tanti, aziende, associazione e comuni cittadini che vogliono aiutare ospedali e operatori sanitari, in prima linea contro la pandemia, un gesto di grande rilevanza umana al quale non si sottrae l'associazione di volontariato che da oltre 20 anni opera con i propri servizi per tutti i cittadini forlivesi, in particolar modo quelli della terza età - conclude Umiliacchi -. Ecco perché il Centro Sociale "Primavera" affiliata all'ANCeSCAO - A.P.S. (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti), pur essendo giustamente chiuso come da decreto ministeriale, non manca di dimostrarsi vicino a tutta la cittadinanza. Per ulteriori informazioni Centro Sociale “Primavera” Tel. 0543-63169, e-mail caossiprimavera@gmail.com".