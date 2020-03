Coronavirus, nel Forlivese 116 casi totali. Nessun decesso nelle ultime 24 ore

Sono complessivamente 116 i casi di positività al Coronavirus nel territorio Forlivese. I dati, comunicati dalla Prefettura, fanno riferimento alle 14 di mercoledì. I ricoverati con sintomi sono 28, quelli in Terapia Intensiva 9, mentre i pazienti in isolamento sono 76. Il dato comprende anche i tre decessi avvenuti nei giorni scorsi. In provincia sono invece 216, dato che comprende anche i due morti del territorio cesenate. In Emilia Romagna la Regione ha comunicato un aumento di 525 casi rispetto ai 4mila di martedì. Un dato che non comprende, però, i nuovi casi positivi di Parma, provincia rispetto alla quale sono disponibili solo i numeri aggiornati sui decessi.



"Passano da 14.510 a 15.461 i campioni refertati - ha spiegato il commissario ad acta Sergio Venturi -. Si tratta di dati accertati alle ore 12, sulla base delle richieste istituzionali. Complessivamente, sono 1.735 le persone in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi; quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 247 (24 in più rispetto a martedì). E salgono a 152 (martedì erano 134) le guarigioni, 135 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 17 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultata negativa in due test consecutivi". I decessi sono passati da 396 a 461.

FOTO DI REPERTORIO