Coronavirus, i dati: dalla fine del lockdown a Forlì un nuovo contagiato e 22 guariti ogni due giorni

Migliora la situazione del contagio nel territorio di Forlì e provincia. Con l'ultimo bollettino di aggiornamento dell'Ausl Romagna e della Prefettura di Forlì-Cesena emerge che nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi casi di positività al coronavirus, né nuovi decessi. Al contrario si contano 17 guariti in più nel territorio provinciale. E sempre restando all'ambito provinciale l'area cesenate conta un decesso in più, un uomo di 84 anni, e un solo tampone positivo in più, riguardante anche in questo caso la città di Cesena. E' in generale positiva la situazione all'ospedale Morgagni-Pierantoni: i ricoverati nei reparti di Malattie Infettive e Pneumologia sono 20 per quanto riguarda la situazione di Forlì e territorio, nessun paziente è in Rianimazione.

E sta per terminare la seconda settimana dalla riapertura generalizzata, specialmente quella dei locali, che sono più a rischio per quanto riguarda l'aggregazione delle persone, vale a dire bar, pub e ristoranti, la movida insomma. Come si è evoluta l'epidemia di Covid-19 negli ultimi 12 giorni, vale a dire da quel fatidico 18 maggio, che ha segnato le riaperture? La situazione nel territorio di Forlì e circondario è positiva: i nuovi contagiati sono stati 6 in totale, in media uno ogni due giorni; nello stesso periodo invece i guariti sono stati conteggiati in 130 unità, vale a dire 11 al giorno circa, un rapporto di 1 case entrante ogni 22 uscenti. Fortemente diminuiti anche i posti letto occupati negli ospedali dai positivi al Covid: erano 49 il 18 maggio scorso, sono 20 secondo l'ultimo dato aggiornato, vale a dire il 60% in meno. Di quelli usciti dall'ospedale, tuttavia, non tutti sono tornati nelle loro case: i decessi sono aumentati di 5 unità, circa una ogni due giorni, arrivando ad un totale di 109 dall'inizio dell'epidemia.

La situazione nel Forlivese

Nel Forlivese i positivi - dato aggiornato a venerdì - sono 119, 20 dei quali ricoverati e 99 in isolamento domiciliare. Sono 13 i guariti in più rispetto al precedente bollettino, con il totale aggiornato a 717. I morti sono invece 109. Dall'inizio dell'emergenza i casi sono stati 945. A Forlì i positivi sono 93, 14 dei quali ricoverati con sintomi e 79 in isolamento domiciliare. Questa la distribuzione dei casi positivi a venerdì pomeriggio: uno a Bertinoro, uno a Castrocaro, uno Dovadola, 5 a Forlimpopoli, 13 a Meldola, tre a Predappio, cinque a Rocca San Casciano. A quota zero sono Civitella, Galeata, Modigliana, Portico, Premilcuore, Tredozio e Santa Sofia.

Questa la situazione dei guariti: 420 a Forlì, 55 a Bertinoro, 14 a Castrocaro, 13 a Civitella, sette Dovadola, 64 a Forlimpopoli, quattro a Galeata, 68 a Meldola, uno a Modigliana, tre a Portico, 21 a Predappio, due a Premilcuore, 42 a Rocca San Casciano, uno a Tredozio e due a Santa Sofia. Le vittime sono invece 68 a Forlì, due a Bertinoro, uno a Civitella, 14 a Forlimpopoli, dieci a Meldola, sette a Predappio e sei a Rocca San Casciano.