Coronavirus, continua la crescita degli infetti nel Forlivese: in città sono 125

Salgono a 487 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Forlì-Cesena. Nell'area forlivese se ne contano 256, 26 in più rispetto all'informativa di martedì: 184 si trovano in isolamento domiciliare, a fronte dei 161 di martedì, mentre i ricoverati sono passati da 60 a 63, di cui dodici in terapia intensiva. Non vi sono stati decessi. A Forlì, informa il sindaco Gian Luca Zattini, "sale a 125 il numero di persone risultate positive. Di queste, 91 sono in isolamento nel proprio domicilio e 34 sono ricoverate all'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Delle 34 ricoverate, 4 si trovano nel reparto di terapia intensiva".

A Bertinoro i casi sono 26, 10 dei quali in isolamento domiciliare, mentre i pazienti in Rianimazione sono cinque. A Castrocaro sono otto, di cui due ricoverati, mentre Civitella, Premilcuore e Santa Sofia conteggiano un unico positivo in isolamento domiciliare. Sono due i casi a Dovadola, entrambi in isolamento domiciliare, mentre a Forlimpopoli sono 42, di cui 36 in isolamento e tre ricoverati (uno in Rianimazione). A Meldola i casi sono tredici, di cui dieci in isolamento e due ricoverati. A Predappio i casi sono 14, di cui sei ricoverati (due in Rianimazione) e otto in isolamento domiciliare. Infine a Rocca San Casciano si contano 17 positività, di cui uno solo ricoverato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.