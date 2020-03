Coronavirus, "dieci comportamenti da seguire": il vademecum in otto lingue

Il coordinamento del Servizio di Mediazione Culturale dell'Ausl Romagna, in collaborazione con la Coop DiaLogos, ha pubblicato on line il depliant "Dieci comportamenti da seguire" durante l'emergenza del Coronavirus in otto lingue, realizzato dall'Ausl di Reggio Emilia.

Le locandine sono disponibili in italiano, arabo, cinese, francese, hindi, inglese, punjabi, russo e urdu. Il depliant in formato cartaceo verrà distribuito nei sedici punti informativi della mediazione culturale dell'Ausl Romagna, negli ospedali romagnoli e dai mediatori della Coop Dialogos. Sul web è scaricabile dal portale https://www.auslromagna.it/ricerca/download/urp/mediazione-culturale/1182-nuovo-coronavirus-10-comportamenti-da-seguire-in-8-lingue.

