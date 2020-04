Coronavirus, difficoltà per le persone non udenti: ecco la guida per agevolare le comunicazioni

Le necessità dei non udenti nel cuore dell'emergenza sanitaria da coronavirus, in cui è necessario un doveroso distanziamento. Le mascherine, così come l'uso di citofoni, per esempio nelle farmacie, rendono difficile la comprensione del parlato (voce ovattata o impossibilità di lettura labiale). Il Coordinamento regionale Fiadda (Famiglie italiane per la difesa dei diritti degli audiolesi) ha elaborato un vademecum per rendere meno difficoltoso alle persone con disabiltà uditiva un momento già così difficile per tutti. Dalle esperienze dirette delle persone non udenti sono state raccolte semplici indicazioni per aiutare esercenti e non solo nella relazione.

