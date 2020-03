Coronavirus, distribuzione gratuita e a domicilio di farmaci ospedalieri

Grazie alla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra la Regione Emilia Romagna, l’Ausl, la Croce Rossa e le farmacie comunali e private di Forlì, tutti quei farmaci che prima venivano garantiti tramite distribuzione diretta presso la farmacia ospedaliera del Morgagni Pierantoni potranno essere consegnati direttamente e gratuitamente anche dalle farmacie territoriali del forlivese o recapitati ai cittadini grazie all’attivazione del servizio di consegna a domicilio promosso dalla Croce Rossa (numero verde – 800065510).

“La ratio del provvedimento è molto semplice - spiega il sindaco Zattini – se l’obiettivo prioritario, dettato dall’emergenza sanitaria, è quello di ridurre al minimo gli spostamenti, evitando contestualmente l’insorgere di situazioni di sovraffollamento nei locali ospedalieri, con la distribuzione dei farmaci attraverso la rete capillare delle farmacie territoriali non solo si soddisfano entrambe le esigenze, ma si creano le condizioni per andare ulteriormente incontro ai nostri anziani che, più di tutti, devono rimanere nelle proprie abitazioni e muoversi solo in casi di assoluta necessità. Ringrazio di cuore le farmacie comunali e private del nostro territorio, perché senza la loro disponibilità e la loro preziosa generosità non si sarebbe potuto raggiungere un così importante traguardo. La tutela della salute dei nostri cittadini viene prima di tutto".