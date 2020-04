Coronavirus, donazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri: anche due turboventilatori

L'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Forlì, ha donato due turboventilatori completi di maschera e un carrello medicale alla Rianimazione ospedaliera di Forlì per l'emergenza Coronavirus. "Il materiale viene donato dall'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Forlì - spiega il presidente Simone Coscia - per far sentire la nostra vicinanza e riconoscenza, nonchè il plauso di tutti i soci al personale della suddetta struttura sanitaria che, quotidianamente, lotta in prima linea nel fronteggiare questa pandemia. Tutti possiamo fare qualcosa ed insieme possiamo fare la differenza".

