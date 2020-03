L'iniziativa di dieci giovani: il montepremi del Fantacalcio per l'ospedale. Aperta una raccolta fondi online

"E' il commento di scendere in campo, tutti insieme". Dieci giovani forlivesi hanno deciso di devolvere il montepremi del Fantacalcio al reparto di Rianimazione dell'ospedale Morgagni-Pierantoni. Protagonisti dell'iniziativa sono Mattia Siboni, Rodolfo Modugno, Riccardo Balzani, Alessandro Cacace, Alessandro Parma, Giuliano Mazzotti, Alfonso Bonaventura, Fabrizio Lombardi, Sasa Bekic, Ruggero Navacchia, Federico Leoni e Gianmarco Biondi. Il gruppo ha attivato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe: a mercoledì pomeriggio sono stati raccolti 290 euro.

Racconta Mattia: "Annualmente imbastisco avvincenti sfide al Fantacalcio. La nostra lega, denominata "Fantabèllo", ha optato per una doverosa riflessione vista la situazione che sta avvolgendo il territorio nostrano. Le problematiche riguardanti il coronavirus hanno letteralmente messo in ginocchio un intero paese, colto impreparato davanti ad una delle più grandi emergenze della storia italiana. I posti in terapia intensiva scarseggiano, le strutture ospedaliere chiedono aiuto ed è nostro dovere correre al soccorso di esse".

"La donazione è rivolta a tutti, specie a quei ragazzi che, come noi, hanno deciso di devolvere l'intero montepremi del Fantacalcio ad una causa sacrosanta - prosegue Siboni -. Essendo noi tutti di Forlì, abbiamo deciso di destinare l'intero raccolto al reparto di Rianimazione dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni della nostra città, sperando di raccogliere quante più adesioni possibili. Ogni cifra è ben accetta e, qualora non vi fosse possibile donare, chiediamo di inoltrare ad amici, parenti o fantacalcisti vari il nostro appello. E' il momento di scendere in campo, tutti insieme, a sostegno di una causa che va oltre qualunque montepremi". Chi vuole può aderire all'iniziativa dando il suo contributo al link https://www.gofundme.com/f/ fantacalcio-per-la-salute?utm_ source=customer&utm_medium= email&utm_campaign=p_cp+share- sheet.