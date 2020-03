Coronavirus, donazioni di mascherine a Premilcuore e Predappio. A Castrocaro messaggi in altoparlante

Restano invariati i casi di positività al coronavirus a Predappio e Premilcuore. A Premilcuore la Protezione Civile ha consegnato al Comune 1000 mascherine usa e getta che sono state distribuite alle strutture Piccinini, Girasoli e San Camillo. "Il lavoro di queste residenze è sempre importante, ma ancora di più, in questo periodo, è fondamentale - afferma il sindaco Roberto Canali -. Riuscire a preservare ospiti e personale da ogni rischio è faticoso, ma indispensabile".

A Premilcuore, invece, la ditta "L.P" di Patrizia Lungherini con sede a Ponte Fantella ha donato 60 mascherine al Comune. Al comune di Castrocaro è stato donato un altoparlante, impiegato dalla Protezione Civile per comunicare ai cittadini di rimanere a casa. "Le persone in quarantena - ha spiegato il sindaco Marianna Tonellato - sono quotidianamente contattati dagli assistenti sociali, che hanno il diritto delle consegne a domicilio. Anche per i conviventi di chi è in quarantena o chi è entrato in contatto con persone positive l'invito è quello di restare a casa".