Tante donazioni per il reparto di Malattie Infettive: anche pizze gratis per medici e infermieri

Il Comitato Genitori di Castrocaro Terme e Terra del Sole hanno donato venerdì alla Malattie Infettive sette saturimetri, un macchina produttrice di ghiaccio, dieci sveglie con cronometro, otto sfigmomanometri e ciabatte per i pazienti. Il calzificio Vilpas di Castrocaro ha donato intimo per uomo e donna (calze e slip). Anche la pizzeria "La Mandragola" ha offerto venerdì pizze al personale di Malattie Infettive, 118 e Medicina d'Urgenza.

Dallo staff sono arrivati i ringraziamenti scritti "tutto il personale medico-sanitario per quello che sta facendo in questo periodo di grande emergenza. Consapevoli di non poter far di più che non donarvi delle pizze vi ricordiamo che siamo sempre disponibili per il vostro reparto in forma gratuita tutte le sere, lunedì escluso dalle 18. Un abbraccio a tutti".

