La voce del sindaco di Civitella viaggia sul drone: "Restate in casa e rispettate le regole per il bene di tutti"

In un recente video pubblicato sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Civitella Claudio Milandri aveva manifestato "preoccupazione" per i contagi nel comune bidentino, richiamando i cittadini al rispetto delle norme finalizzate a contrastare la diffusione del coronavirus. A martedì i casi nel comune della vallata del Bidente sono sei, uno ricoverato e cinque in isolamento domiciliare. Ma nei giorni scorsi c'è stato anche un guarito. Martedì stato utilizzato un drone alla presenza dei volontari dell'associazione di protezione civile "il Molino" di Bertinoro e Civitella per diffondere un messaggio registrato del sindaco Milandri.

Afferma Gilberto Zanetti, presidente dell'associazione "Il Molino": "In ossequio alle recenti disposizioni, su richiesta del sindaco Milandri e l'autorizzazione del prefetto Antonio Corona, è stato diffuso un messaggio registrato del sindaco per fare sentire la vicinanza delle Istituzioni ai cittadini e sensibilizzarli sul rispetto delle regole di contrasto al Covid19". "E' stato diffuso un messaggio registrato per fare sentire la vicinanza delle Istituzioni ai cittadini e sensibilizzarli maggiormente sull'importanza di rimanere a casa e uscire solo per motivazioni di salute, urgenti o di lavoro", spiega il primo cittadino.

Donazioni

Zanetti ha evidenziato anche altre donazioni all'associazione a sostegno della parte più colpita da questa pandemia: "Dalla Panighina ci sono arrivate 300 mascherine che verranno distribuite secondo le necessità e la ditta " Sandri " di Marina e Roberto che ha donato 500 euro. Grazie di vero cuore ai benefattori e un apprezzamento ai piloti di Drone sempre pronti ad ogni emergenza".